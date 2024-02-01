Рузиль Минекаев врезал обнаглевшему поклоннику

Рузиль Минекаев врезал обнаглевшему поклоннику
Рузиль Минекаев. Фото: соцсети
Резко ставшего популярным актера преследуют на каждом углу

Полгода назад Рузиль Минекаев и подумать не мог о том, что однажды не сможет спокойно ходить по улице. Да, он стал известным после фильма "Смычок", но тогда фанаты не следили за каждым шагом молодой звезды и не докучали ему. Сейчас ему нельзя выйти даже за хлебом без маски, потому что налетают поклонники с просьбами дать автограф, сфотографироваться, что-то спросить.

Минекаев не ждал громкого успеха от сериала и готов был к тому, что тот "не выстрелит", так что для него самого оказалось довольно неожиданным то, как резко завирусился сериал и сколько почитателей у него оказалось. "Медные трубы" оказались сильным испытанием. Сам Рузиль признается, что назойливость некоторых поклонников вынуждает его вести себя гораздо жестче, чем это свойственно его натуре.

"Недавно сидели в бане, и к нам зашел мужик… чтобы сфотографироваться!", – изумленно признался артист.

В итоге Минекаев словесно врезал обнаглевшему поклоннику и выгнал его.

В прошлом Рузиль не сразу осознал, что хочет быть актером. Сначала он прошел музыкальное обучение и мечтал стать рок-звездой. Перед поступлением в московский университет молодой актер окончил училище дома, в Татарстане, что дало ему хорошую базу. Попробовав свои силы в разных отраслях жизни, Рузиль все же понял, что его стезя – актерство.

Ранее мы рассказывали, с кем хотел бы пойти на свидание другой актер из "Слова пацана" Леон Кемстач.

Источник: Журнал "Hello" ✓ Надежный источник
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