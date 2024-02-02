Осложнения из-за рака: Николая Дроздова экстренно госпитализировали

Состояние любимца публики пугает поклонников

Для многих Николай Дроздов – человек, знакомый с самого детства. Так что, когда стало известно о серьезных проблемах с его здоровьем, многомиллионная армия фанатов сильно расстроилась. Люди внимательно следят за новостями о здоровье телеведущего. К сожалению, появились дурные вести. Стало известно об экстренной госпитализации Дроздова из-за осложнений на фоне онкологии.



Телеведущему стало плохо накануне вечером, 1 февраля. Родные быстро среагировали на ухудшение состояния 86-летней звезды и сами оперативно отвезли его в больницу. Там за здоровье Дроздова сразу же взялись медицинские эксперты.



Медикам удалось быстро стабилизировать состояние знаменитости. Ему назначили противоопухолевую терапию. Теперь Николай Дроздов ежедневно будет приходить в больницу для того, чтобы пройти нужные процедуры. После этого его будут отпускать домой.



Николай Николаевич уже лично пообщался с журналистами и заявил, что строго соблюдает предписания врачей, а все свободное время проводит на свежем воздухе у себя на даче. Поклонники желают легендарному зоологу сил и здоровья, люди очень переживают за любимого ведущего.



К слову, ранее близкий друг раскрыл подробности онкологического заболевания Николая Дроздова.

