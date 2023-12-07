Что известно об онкологии у Дроздова: друг выдал подробности

Что известно об онкологии у Дроздова: друг выдал подробности
Фото: соцсети
По его словам, ведуущий не прибегал к химиотерапии

С начала осени зрители программы "В мире животных" искренне переживают за ее бессменного ведущего Николая Дроздова, чье самочувствие в последнее время стало стремительно ухудшаться. 86-летний тележурналист часто жаловался на упадок сил. Как сообщали СМИ, в октябре у него диагностировали рак предстательной железы второй стадии и назначили противоопухолевые препараты. Позже речь зашла уже о химеотерапии. 

Художник Константин Мирошник, друг популярного телеведущего и зоолога Николая Дроздова, в интервью RT рассказал о его реальном состоянии здоровья.

Он опроверг информацию о том, что Дроздов проходит лечение от рака и химиотерапию. Мирошник утверждает, что за все время их тесного общения ни слова не слышал о химиотерапии и прогрессирующей болезни. Поэтому он склонен считать, что журналисты просто сгущают краски, а ситуация в действительности куда оптимистичнее.

"Все эти новости о раке очень похожи на фейк", – заключил он. 

По словам Константина, единственное, о чем он слышал от своего друга – это о приеме таблеток. И то, как уточнил он, всего лишь раз в день. Мирошник заявил, что Дроздов ведет полноценный образ жизни, регулярно встречается с друзьями и выглядит очень бодрым.

Ранее Дроздов резко отреагировал на слухи об обнаружении рака.

Источник: RT
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