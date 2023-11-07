86-летнего Дроздова увезли в больницу прямо с медосмотра

Ведущий жаловался на слабость

Телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов вновь госпитализирован – актер пожаловался на слабость из-за проводимой онкотерапии, пишут медиа.

По некоторым данным, Дроздов явился на медицинский осмотр и прием медикаментов. Пациент озвучил врачу жалобу на слабость, после этого его увезли на госпитализацию на сутки – решили перестраховаться.

Дроздов уже выписан в хорошем состоянии. Известно, что ученый прошел курс гормональной терапии, сейчас он находится на домашнем лечении. Медики рекомендуют ему отказаться от нагрузок и больше времени уделять отдыху.

К слову, до этого, по данным медиа, Дроздов опровергал наличие опухоли. Информацию по телефону журналистам комментировала и его супруга.

А МИР24 сообщает, что худрук Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин попал в реанимацию в одну из столичных больниц. По некоторым данным, он находится в тяжелом состоянии.