Назначен прием к онкологу: что говорят врачи о состоянии Дроздова

Легендарному телеведущему гораздо легче, он на домашнем лечении

Чуть меньше месяца назад любимого россиянами Николая Дроздова, по сообщениям источников, выписали после пребывания в дневном стационаре. На текущий момент ему предписано домашнее лечение до конца октября как минимум. В начале следующего месяца телеведущему назначен прием у онколога.

Состояние Николая Николаевича на сегодня более чем удовлетворительное: видимо, лечение в стационаре помогло. Однако доктора настоятельно советуют ученому и ведущему больше отдыха и меньше работы, поскольку сейчас он нуждается в серьезном сокращении нагрузок. Работать так, как привык любимец российских телезрителей, нельзя в принципе, особенно при болезни.

Сегодня опасаться за жизнь и здоровье Николая Дроздова не стоит. Медики дружно успокаивают переживающих: опасности нет, так что при должном уважении к собственному организму и заботе о нем Николай Николаевич еще долго будет радовать учеников и телезрителей своим присутствием.

Недавно Николай Дроздов крайне негативно отреагировал на информацию в СМИ о том, что его уже успели похоронить. По многим сайтам и каналам тогда прошла новость о том, что у Дроздова онкология и он находится в больнице. Сам ведущий опроверг слухи и заявил, что находится дома и здоровье его вовсе не так печально, как говорят.

