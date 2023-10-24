Назначен прием к онкологу: что говорят врачи о состоянии Дроздова

Назначен прием к онкологу: что говорят врачи о состоянии Дроздова
Николай Дроздов. Фото: Roman Denisov/Global Look Press globallookpress.com
Легендарному телеведущему гораздо легче, он на домашнем лечении

Чуть меньше месяца назад любимого россиянами Николая Дроздова, по сообщениям источников, выписали после пребывания в дневном стационаре. На текущий момент ему предписано домашнее лечение до конца октября как минимум. В начале следующего месяца телеведущему назначен прием у онколога.

Состояние Николая Николаевича на сегодня более чем удовлетворительное: видимо, лечение в стационаре помогло. Однако доктора настоятельно советуют ученому и ведущему больше отдыха и меньше работы, поскольку сейчас он нуждается в серьезном сокращении нагрузок. Работать так, как привык любимец российских телезрителей, нельзя в принципе, особенно при болезни.

Сегодня опасаться за жизнь и здоровье Николая Дроздова не стоит. Медики дружно успокаивают переживающих: опасности нет, так что при должном уважении к собственному организму и заботе о нем Николай Николаевич еще долго будет радовать учеников и телезрителей своим присутствием.

Недавно Николай Дроздов крайне негативно отреагировал на информацию в СМИ о том, что его уже успели похоронить. По многим сайтам и каналам тогда прошла новость о том, что у Дроздова онкология и он находится в больнице. Сам ведущий опроверг слухи и заявил, что находится дома и здоровье его вовсе не так печально, как говорят.

Источник: Телеграм-канал "Mash" ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей