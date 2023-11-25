Не встал с постели: состояние Дроздова ухудшилось после химиотерапии

Телеведущему потребовалась терапия

Состояние 86-летнего Николая Дроздова, по некоторым данным, ухудшилось после химиотерапии. Ученому пришлось вызывать медиков.

Еще в начале ноября легендарный телеведущий решил обратиться в одну из клиник Москвы. Там он рассказал об ощутимой слабости, из-за которой практически не вставал с кровати и проводил большую часть времени в постели. После терапии в дневном стационаре, которая заняла день, самочувствие Дроздова улучшилось, и тот отправился домой.

Как пишет SHOT, все началось с диагностирования опухоли предстательной железы, которую Дроздову диагностировали еще в октябре этого года. В настоящее время медики продолжают лечить известного зоолога. Пациенту рекомендован постельный режим.

Жена Дроздова утверждает, что сейчас супруг в порядке.

Несколькими месяцами ранее стало известно о госпитализации Дроздова – ведущий "В мире животных" попал в больницу с воспалением органов. Правда, ушибся Дроздов еще в начале 2023 года, когда поскользнулся на льду и сломал себе несколько ребер.