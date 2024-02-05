Проклинаемый коллегами иноагент Белый* зарабатывает на кусок хлеба в Грузии

Как выживает актер-предатель

После февраля 2022 года маски приличия со многих людей оказались сброшенными и их гадкая сущность явила себя во всей красе. Оказалось, например, что служивший в Художественном театре Анатолий Белый* и не Белый вовсе, а черный. Настоящая фамилия у него Вайсман*, а родился он в Западной Украине. Он одним из первых покинул Россию, где был когда-то признан Заслуженным артистом, получил множество престижных наград. И теперь из Израиля пытается гадить бывшим коллегам.

Например, Белый* осенью прошлого года сорвал израильские гастроли театра Ленком со спектаклем "Поминальная молитва" и фактически спровоцировал травлю московских актеров. За что стал многими из них проклинаем коллегами.

Но, как писал Чехов, "есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись". Где же и чем зарабатывает беглый иноагент? Оказалось, он решил приехать с моноспектаклем в Грузию, где повсюду можно встретить украинские флаги, слоганы украинских националистов.

Интересно, что выступать ненавидящий Россию украинский еврей Вайсман* решил в русском драматическом театре имени Грибоедова. Цена билетов доходит до 7500, что для не самой богатой страны довольно дорого. Да и дешевые места не в охотку берут – предателей нигде не любят. Да и кому нужна русофобская графомания Вайсмана*, его антироссийский дурнопахнущие стишки с претензией на новые формы...

*признан иноагентом по решению Минюста РФ