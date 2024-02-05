Судьба участка под могилу Пугачевой на самом дорогом кладбище Израиля решилась

Где похоронят Примадонну

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Как заявил выпускник "Фабрики звезд" Антон Зацепин, теперь в родные палестины Примадонна если и вернется, то только умирать.

Тут у 74-летней певицы есть место на Кузьминском кладбище столицы, где спят вечным сном ее брат, мама и бабушка. Она перенесла все захоронения в одно место и сама надеется когда-то упокоиться рядом.

А какова судьба участка под могилу на кладбище в Израиле, о котором много писала пресса? Напомним, по сообщениям СМИ, у Пугачевой якобы было место на самом дорогом и престижном погосте – на Масличной (Елеонской) горе Иерусалима. Первые захоронения там появились еще во II веке до нашей эры. Это место считается святым у иудеев, христиан и мусульман. Неподалеку находятся Гефсиманский сад, монастырь Марии Магдалины, храм Успения Пресвятой Богородицы, там же погребены родители Девы Марии. Сегодня же, чтобы выкупить участок в вечное пользование, нужно заплатить десятки миллионов долларов. А минимальный срок аренды обойдется в 18 тысяч долларов. По преданию, когда случится второе Пришествие, с этого кладбища воскреснут все в первую очередь.

Но работники кладбища говорят, что ничего не знают про покупку здесь участка русской певицей. По их словам, она если и приобретала тут место, то только с целью инвестиций, чтобы потом дороже его продать, потому что это всегда выгодный актив.