Мировые звезды признались в использовании сайтов знакомств

Мировые звезды признались в использовании сайтов знакомств
Фото:unsplash.com
Некоторые знаменитости смогли найти свою любовь

Встретив в приложении для знакомств Бреда Пита или Шэрон Стоун, вероятно, большинство пролистнут анкеты, подумав, что это фейк. Однако многие знаменитости признались, что ищут свою любовь именно в Сети. Кстати, страдают представители шоу-бизнеса чаще всего как раз из-за подозрений, что их профиль ненастоящий. 

Так, Тери Хэтчер, которая сыграла Сьюзан в "Отчаянных домохозяйках"  —  завсегдатая приложений для знакомств. Но уже в который раз ее профиль блокируют из-за жалоб пользователей. Они уверены, что звезда Голливуда не может искать любовь таким способом. Тери отчаялась и просит уже просто вернуть ей деньги, которые она заплатила за регистрацию.

"Я решила быть открытой этому миру, поэтому зарегистрировалась на сайте знакомств, но меня там заблокировали",  —  пожаловалась расстроенная актриса.

Список знаменитостей, отчаявшихся найти любовь в реальной жизни, огромен. Так, на сайты искать вторую половинку отправились Ченнинг Тейтум, Кэти Перри, спортсменка Симона Байлс и многие другие. Если очень повезет, "мэтч" можно словить даже с Брэдом Питтом, который тоже жаждет "бабочек в животе", но пока все напрасно.

Впрочем, есть среди звезд и удачные истории знакомства в приложениях, сообщает "Пятый канал". Дэвид Харбор, который сыграл шерифа Хоппера в "Очень странных делах" нашел себе в Сети жену. 

Ранее стало известно, кто из знаменитостей стал отцом в преклонном возрасте.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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