Фирма Анны Asti оказалась по уши в долгах

Только налоговикам компания обязана выплатить 7,5 миллиона рублей

Украинская певица Анна Asti не ограничилась только музыкальной деятельностью. Певица запустила еще и лейбл Fenix Music. Однако что-то пошло не так, и компания оказалась в долгах по уши.

О создании лейбла Асти рассказала осенью прошлого года. По ее словам, создавала она компанию с целью помочь начинающим артистам пробиться на эстраду. Но, видимо, вокальных талантов у Анны больше, чем экономических, потому что уже сейчас фирма задолжала фискалам более семи с половиной миллионов рублей. Основная часть долга – налог на прибыль, чуть меньше – взыскание налога на добавленную стоимость. Ну и пени с просрочками, конечно же.

Прибыльной компанию сделать у основателей, к сожалению, не получилось. Только за 2022 год открытое акционерное общество "Феникс мьюзик" ушло в глубокий минус. Компания "заработала" минус 812 тысяч рублей. Что ждет ООО после уплаты налогов и есть ли у него перспективы сначала выплыть самому, чтобы потом начать помогать молодым артистам, пока неизвестно. Напомним, что после "голой вечеринки" Анне Асти, как и другим участникам, "прилетели" откаты и отмены, так что заработки сильно упали.



Ранее мы писали, что Анна Асти обратилась к россиянам с целью развеять слухи, возникшие на фоне ее отъезда из России.

