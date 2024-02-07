Бурная вечеринка Пугачевой и Кинчева неожиданно закончилась росписью

Музыкант сообщил подробности случившегося

Про Народную артистку Советского Союза Аллу Пугачеву всегда ходило много баек и легенд. Артистка никогда ничего не отрицала, ей даже нравилось быть притчей у всех на устах.

Повод для очередных пересудов дал лидер группы "Алиса" Константин Кинчев. Он рассказал о последствиях одной из вечеринок с участием Примадонны, где сам тоже присутствовал.

"Мы пришли в гости, хорошо провели время с Аллой Борисовной, попели песни, – вспоминал музыкант в одном из интервью. – Хорошая вечеринка была. Потом, уходя, я взял у нее автограф. Так он и остался в паспорте. Но я его, к сожалению, потерял".



Дело было в далеком 1985 году. Тогда на Третьем Фестивале Ленинградского рок-клуба состоялось первое выступление Константина Кинчева в составе группы "Алиса". И певица, обожающая рок, захотела увидеть молодого талантливого парня. И расписалась ему на добрую память.

Жаль, что он тогда потерял паспорт. Ведь другой шанс получить подпись Пугачевой уже вряд ли представится. Исполнительница после событий 24 февраля 2022 года вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.