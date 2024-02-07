Малинин принял решение не поддерживать СВО во время концерта в Саратове

Артиста назвали трусом и объяснили его поступок

Концерт Александра Малинина в Саратове, который был под угрозой срыва, все же состоялся. Как рассказал местный депутат Роман Грибов, требовавший от артиста определиться, знаменитость отказался поддержать СВО во время выступления.

По словам Грибова, ранее команда Малинина пообещала, что певец выскажется на тему перед публикой во время концерта – таким было условие от местных властей. Однако в итоге вместо заявления о своей позиции артист рассказал публике о том, насколько дорог ему Саратов.

"Очень соскучился по вас. Каждый год я приезжаю со своими концертами и всегда получаю огромное удовольствие от встречи с вами. Я очень люблю Саратов", – сказал король романсов.

Произошедшее на концерте крайне не понравилось саратовскому депутату. Он назвал Малилина "обыкновенным трусом" и объяснил, почему от звезды не последовало никаких заявлений.

"Просто-напросто он боится потерять возможность жить в Германии...Гораздо выгоднее тихо зарабатывать здесь деньги и спокойно их тратить во вражеских странах", – написал он в соцсетях.

Ранее команда Малинина заявляла, что никаких проблем с проведением концерта в Саратове у них не было. И об отмене мероприятия речи не шло.