Волочкова высмеяла Яну Поплавскую за совет обратиться к наркологу

Волочкова высмеяла Яну Поплавскую за совет обратиться к наркологу
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина заявила, что не знает актрису, и назвала ее "тетей"

Анастасия Волочкова ответила на критику Яны Поплавской. На совет актрисы посетить нарколога балерина рекомендовала "завидовать молча". По словам королевы перформанса, она не только танцовщица, но и обычный человек, так что имеет право делать за пределами сцены все, что посчитает нужным. 

Впрочем, комментируя слова Поплавской, танцовщица не удержалась от сарказма.

"Передайте тете, просто я не знаю, кто это такая, передайте ей, пожалуйста, мой пламенный привет.<...> Передайте ей, пусть завидует молча",  —  высмеяла Поплавскую танцовщица.

Также Волочкова не сдержалась и напомнила о своем величии. Экс-прима Большого театра заявила, что собирает многотысячные залы на своих выступлениях, что не могла бы сделать, имея проблемы с алкоголем, как утверждала Поплавская. А вот Яне, по словам Анастасии, следует обратиться к специалистам и подлечить голову, раз она осмелилась раздавать такие советы. 

Напомним, Волочкову раскритиковали за ее очередной шпагат. Танцовщица закинула ногу на памятник советскому истребителю у стен Музея "Мосфильм". Из-за этого Анастасия столкнулась с волной хейта, а Яна Поплавская посоветовала балерине пройти лечение у врача-нарколога. 

Ранее стало известно, что Волочкова получила по заслугам за позорное фото под елкой. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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