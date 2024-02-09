Малинин выставил украинский флаг после отказа поддержать СВО

Артиста заподозрили в провокации

Король романсов Александр Малинин, как утверждает саратовский депутат Роман Грибов, отказался поддержать Россию во время концерта в Саратове, хотя это было главным условием его выступления. Вместо этого артист произнес речь о том, как он любит город и как рад оказаться тут.

После этого разразился скандал. Депутат назвал Малинина трусом и заявил, что тот попросту испугался потерять свою недвижимость в Германии. Он напомнил певцу о его звании народного артиста Украины и о том, что тот проживает значительную часть времени в Европе.

На обвинения отреагировала жена Малинина Эмма. Она утверждает, что их семья регулярно выделяет бесплатные билеты на концерты членов семей российских солдат. И она считает, что на имени артиста кто-то очень хочет попиариться с помощью такого громкого инфоповода.

"Я считаю, что народному артисту не солидно оправдываться перед такой глупой провокацией", – отметила Эмма.

При этом после концерта в Саратове Александр Малинин неожиданно выставил украинский флаг, ранее отказавшись поддержать СВО. На обложке видеовыступления звезды красовался двуколор, составленный из одежды артиста и цвета софитов.

Обложку для видео при публикации в соцсетях, как правило, выбирают вручную. На ролике из Саратова в течение нескольких секунд создался пересвет, из-за которого черный костюм Малинина окрасился в синий. Поскольку продолжительность отрывка была крайне мала, существует высокая вероятность, что ее поставили намеренно либо представители звезды, либо он сам.