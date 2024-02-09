Коллега рассказал о переживаниях Малышевой из-за жилья в США

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Соведущий в программе "Жить здорово!" врач Андрей Продеус рассказал о переживаниях Малышевой из-за жилья в США. Он отметил, что недавно телеврач столкнулась с жесткими нападками в медиапространстве из-за своей заграничной недвижимости.
По его словам, ведущая является крайне эмоциональной женщиной, которая все воспринимает близко к сердцу. И когда стали активно писать и рассказывать о ее владениях в Америке, то Малышева сильно волновалась.
"Потому что 99% того, что писали и говорили – это вранье", – заявил коллега ведущей.
Продеус утверждает, что на Елене Малышевой отрабатывали различные пиар-технологии, и лично к доктору эта травля не имела никакого отношения. Просто на ней решили посмотреть, как изменится отношение людей после новостей о недвижимости в США.
Телеведущий утверждает, что Малышева является прогосударственным и пророссийским человеком. И все деньги она заработала честным трудом, поэтому упрекать ее за это неправильно, считает врач. Продеус подчеркнул, что у государства деньги знаменитость не брала – все ей принес собственный бизнес. И распроряжаться средствами она может на свое усмотрение.
Ранее Дмитрий Дибров заявил о невежестве коллег Малышевой по передаче "Жить здорово!".
SHAMAN - один из самых обсуждаемых артистов сегодня. Музыкант и медиаменеджер Владимир Киселев тоже высказался о Ярославе Дронове. Правда, далеко не в комплементарным ключе...
Лидер не затронул одну важную тему