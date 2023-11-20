Разум слабеет: семья Малышевой поддерживает ее изо всех сил

Разум слабеет: семья Малышевой поддерживает ее изо всех сил
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Женщине становится хуже с каждым днем

Парализованная мать врача и телеведущей Елены Малышевой чувствует себя не очень хорошо. В настоящее время ей трудно передвигаться самой, даже если она выходит на улицу в присутствии и с помощью близких людей.

Малышева с грустью рассказала, что впервые за долгое время ее мама не смогла сесть в машину и поэтому они никуда не поехали. А дома, сетует женщина, разум больной слабеет. Поэтому ведущая телепередачи "Жить здорово" пытается организовать позитив для мамы, нагружая ее мозг положительными новостями. В этом ее изо всех сил поддерживают и другие члены семьи. 

Она звонит родным и друзьям с просьбой поделиться с мамой добрыми воспоминаниями. Сама Елена старается проводить побольше времени с мамой, развлекая ее и заставляя работать головой.

"Ни во что плохое не хочется верить. Смеемся и верим в хорошее", – пишет Малышева на своей странице.

Ранее мы писали, что врач и телеведущая Елена Малышева жестко подкалывала россиян, взявших привычку все свои проблемы и болезни сваливать на последствия "модной болезни" коронавируса.

Источник: соцсети ✓ Надежный источник
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