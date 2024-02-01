Малышева рассказала, чем жирный творог полезнее диетического

Малышева рассказала, чем жирный творог полезнее диетического
Фото: freepik.com
Медик рассказала о высоком содержании кальция в этом продукте

Творог любят многие: в ватрушках или пирогах, просто в тарелке, политый медом или вареньем. О пользе этого продукта знают все, и про кальций, которого много в твороге, рассказывают с детства. Однако мода на ЗОЖ заставила многих людей отказаться от жирного творога в пользу "нулевого", а это неверно.

Именно в жирном твороге, рассказала врач Елена Малышева, содержится больше кальция, "строительного материала" для костей и зубов, защищающего зубы от кариеса и содержащего селен, помогающий в профилактике онкологии.

Коллега Малышевой, иммунолог Андрей Продеус, добавил, что в нашей стране приготовление творога ведется по определенным нормативам. Производителей обязали помещать в этот продукт около миллиона полезных для организма молочнокислых бактерий, укрепляющих в том числе иммунитет и помогая кишечнику эффективнее переваривать пищу.

Кроме того, творог содержит полезный белок. Без него лимфоциты не смогут вырабатывать антитела, так что наличие в организме белка нужно не только мышцам, но и иммунитету.

Эксперты подчеркнули, что полезнее как раз жирный творог, содержащий больше кальция, а вот в обезжиренном слишком много углеводов, вызывающих риск появления сахарного диабета.

Ранее мы рассказывали, от каких продуктов следует отказаться, если хочется похудеть к лету.

Источник: Программа "Жить здорово" ✓ Надежный источник
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