Малышева рассказала, чем жирный творог полезнее диетического

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Творог любят многие: в ватрушках или пирогах, просто в тарелке, политый медом или вареньем. О пользе этого продукта знают все, и про кальций, которого много в твороге, рассказывают с детства. Однако мода на ЗОЖ заставила многих людей отказаться от жирного творога в пользу "нулевого", а это неверно.
Именно в жирном твороге, рассказала врач Елена Малышева, содержится больше кальция, "строительного материала" для костей и зубов, защищающего зубы от кариеса и содержащего селен, помогающий в профилактике онкологии.
Коллега Малышевой, иммунолог Андрей Продеус, добавил, что в нашей стране приготовление творога ведется по определенным нормативам. Производителей обязали помещать в этот продукт около миллиона полезных для организма молочнокислых бактерий, укрепляющих в том числе иммунитет и помогая кишечнику эффективнее переваривать пищу.
Кроме того, творог содержит полезный белок. Без него лимфоциты не смогут вырабатывать антитела, так что наличие в организме белка нужно не только мышцам, но и иммунитету.
Эксперты подчеркнули, что полезнее как раз жирный творог, содержащий больше кальция, а вот в обезжиренном слишком много углеводов, вызывающих риск появления сахарного диабета.
Ранее мы рассказывали, от каких продуктов следует отказаться, если хочется похудеть к лету.
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