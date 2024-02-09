Спустя годы бесплодия певица Подольская сделала заявление об ЭКО

Спустя годы бесплодия певица Подольская сделала заявление об ЭКО
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Долгое время у нее не получалось стать мамой

Наталья Подольская, которая пыталась забеременеть на протяжении пяти лет, все же смогла победить бесплодие. Участница "Фабрики звезд" родила супругу двоих сыновей и теперь старается поддерживать тех, кто тоже столкнулся с такой проблемой. Так, в своих социальных сетях 41-летняя певица сделала заявление об ЭКО. Она считает, что этот метод был открыт благодаря Богу.

"Хочу поддержать вас. Я считаю, что люди не без Бога придумали альтернативные способы забеременеть. Это мое абсолютное убеждение",  —  написала российская исполнительница. 

Уже почти 20 лет артистка замужем за Владимиром Пресняковым. Первые годы они активно старались завести ребенка, но у звездной пары ничего не получалось. Родить Наталья смогла только спустя 10 лет после того, как супруги обменялись кольцами. Второй сын у пары появился в 2020 году. 

Артистка призналась, что за рождение сыновей она благодарна в первую очередь Богу. Ведь пока они планировали стать родителями, Подольская буквально обивала пороги храмов и молила Всевышнего послать им ребенка. Впрочем, и сейчас звездная чета раз в неделю обязательно посещают церковь, причащают мальчиков. Такое обещание она дала Богу и старается не нарушать своих слов, рассказала Подольская. 

Ранее стало известно, что покинувший Россию Пресняков сделал заявление. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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