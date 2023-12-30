Консервативная Подольская рассказала об идеальной модели отношений

Семья Натальи и Владимира одна из самых крепких в шоу-бизнесе

Известная российская певица Наталья Подольская много лет счастлива в браке с артистом Владимиром Пресняковым. Пара прошла проверку временем – влюбленные вместе уже очень давно, с 2005 года. Наталья поделилась с журналистами своим видением идеальных отношений.



Певица подчеркнула, что самое главное, чтобы в паре было комфортно обоим. Влюбленные должны вместе выбрать ту модель отношений, которая им подходит. Артистка обратила внимание, что многие современные женщины настаивают на партнерстве. При этом немало девушек по-старинке хотят обрести в возлюбленном крепкое мужское плечо и отдают мужчинам руководящую роль в отношениях.



Что касается самой Подольской, она подчеркнула, что относит себя к консервативным людям, поэтому предпочитает давно устоявшуюся в нашей стране модель построения семьи. Главным является муж, на нем лежит ответственность за всю семью и любимую женщину.

"Я такой очень консервативный в этом смысле человек, мне хочется, чтобы я была за мужем", – передает слова Подольской "Пятый канал".

К слову, ранее Наталья Подольская рассказала, что планирует рожать третьего ребенка.

