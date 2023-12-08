Пресняков решил бросить Подольскую с детьми: Новый год пара проведет раздельно

Пресняков решил бросить Подольскую с детьми: Новый год пара проведет раздельно
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно о дальнейших планах артиста

Пара Владимира Преснякова и Натальи Подольской считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Несмотря на постоянные слухи об их разрыве, они продолжают крепко любить друг друга и заботиться о двоих сыновьях. На все домыслы по поводу их пары они внимания не обращают, стараясь сберечь семейное тепло и держать свое счастье подальше от глаз публики.

Однако в последнее время поклонники заметили, что супруги стали реше выходить в свет вместе. Теперь певец чаще появляется на публичных мероприятиях в одиночку, пока его жена проводит время дома. Недавно стало известно, что бросить Подольскую с детьми Пресняков собирается и в Новый год – семейство проведет праздник раздельно.

Оказалось, что 31 декабря артист даст концерт в Барвихе. Компанию ему составит Анна Асти. Вся программа начнется в 23:00, поэтому приехать домой до боя курантов Пресняков вряд ли успеет.

Фото: соцсети

Впрочем, родственникам артистов к такому не привыкать – многие знаменитости вынуждены проводить праздник вдали от дома, поскольку новогодние корпоративы являются для них важным источником заработка.

Не исключено, что праздновать 31 декабря вдали от мужа и детей будет и Наталья Подольская – она тоже является востребованной звездой в Новый год.

Ранее Владимир Пресняков рассказал, как он относится к своему хиту "Стюардесса по имени Жанна". 

Источник: Утро.ру
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