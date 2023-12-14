"Алкоголь стал в тягость": завязавший Пресняков отучает от спиртного Подольскую

"Алкоголь стал в тягость": завязавший Пресняков отучает от спиртного Подольскую
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
С московском "Крокус Сити Холле" состоялся традиционный праздничный концерт "Наш Новый год". На сцену вышли, в том числе, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. А за кулисами их ждал корреспондент "Утро.ру"

55-летний Владимир Пресняков похудел за месяц на целых восемь килограммов. И стал сексуальным красавцем! Его 41-летняя супруга Наталья Подольская рассказала, как удалось добиться таких феноменальных результатов за столь короткий срок. "Володя целиком изменил свое питание, добавил в жизнь спорт и вообще отказался от алкоголя. Он не ест ничего жирного, даже говядину, предпочитая ей курятину. Он ест очень мало, и я им горжусь!" – радуется известная певица.

"Я уже понял, как мне хорошо, как мне клево, – говорит похудевший и завязавший со спиртным Пресняков. – Например, мне очень нравится жить и быть без алкоголя. Раньше он давал кайф, а потом стал в тягость. Я без него прекрасно обхожусь, и учу этому же свою прекрасную жену. Говорю ей, что можно без шампанского прекрасного себя чувствовать. Иногда можно себе позволить, но не с утра".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Как говорят диетологи, отказ от спиртного благотворно сказывается на работе печени, мозга и нервной системы. К тому же у любителей горячительных напитков нередко случается ожирение печени. Алкогольные напитки угнетают организм, нарушают ферментативные и гормональные процессы.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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