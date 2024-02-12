Рукой подать до президента: расскречено место жительства Орбакайте в Москве

Рукой подать до президента: расскречено место жительства Орбакайте в Москве
Фото: Утро.ру
Пугачева подсуетилась ради наследницы

Семья Кристины Орбкайте – ее муж и дети – давно обитают в Америке. Судя по всему, в Нью-Йорке певица прописана в апартаментах кондоминиума Twenty Five Murray Street на Манхэттене. Стоит такая квартира около 2,5 млн долларов, а месяц аренды обойдется примерно в 15 тыс. долларов. 

Есть у Кристины и 282-метровый пентхаус на 22-м этаже небоскреба "Маджестик Тауэре" в элитной еревне Бэл-Харбор в Майами-Бич. Стоит такое жилье около 5 млн долларов.

А где же она живет в Москве? Это больше не секрет. Певице досталась бывшая квартира Аллы Пугачевой на 1-й Тверской-Ямской улице (прежде – Горького). Это самый центр столицы, рукой подать до Кремля и резиденции президента.

Примадонна получила ее по ходатайству Москонцерта и обитала в ней 1980 по 1994 годы. С 1985 по 1993-й с певицей там жил ее третий муж – продюсер Евгений Болдин.

Квартира находится на последнем этаже, и из окон как на ладони виден весь центр столицы. А соседи – знаменитые артисты и члены ЦК партии. Со временем Пугачева выкупила все квартиры на площадке и превратила их в одну, которую после своего очередного развода подарила Кристине Орбакайте. А своему первому внуку – Никите Преснякову – Пугачева подарила дом в Истринском районе Подмосковья.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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