Олег Газманов пожаловался на серьезные проблемы после отмены концертов

Выступления певца не состоялись в двух городах

Концерты Олега Газманова были отменены в выходные сразу в двух подмосковных городах. В рамках своего гастрольного тура артист планировал выйти на сцену в Зеленограде и Красногорске, однако выступления сорвались. Своим зрителям исполнитель сообщил, что с ним не заключили договор, и обещал, что обязательно споет для всех, кто купил билеты, но в другой раз.

"Уверен, что мы позже проведём эти концерты. Надеюсь на понимание и поддержку моих любимых поклонников", – написал артист в своем блоге.

Столкнулся певец и с другими серьезными неприятностями. Исполнитель хита "Морячка" сообщил, что у него начал пропадать голос. Перепуганных поклонников артист успокоил – пока он продолжить петь, просто иногда приходится снижать тональность, так как высокие звуки теперь даются тяжело.

Известно, что 13 лет назад у Олега Газманова была обнаружена опухоль на голосовых связках. Не обратись исполнитель вовремя за медицинской помощью, новообразование могло бы перерасти в онкологическое заболевание. Сам певец рассказывал, что случись это, ему бы пришлось бросить сцену навсегда.

Ранее сообщалось, что поклонников перепугало исчезновение Олега Газманова из социальных сетей. На этом фоне жена исполнителя обратилась к поклонникам мужа.