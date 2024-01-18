Жена обратилась к россиянам на фоне исчезновения Газманова

Жена обратилась к россиянам на фоне исчезновения Газманова
Олег Газманов. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Марина объяснила происходящее

Олег Газманов на протяжении многих десятилетий остается непререкаемым авторитетом и любимцем публики. Преданные фанаты следят за каждым шагом знаменитости. К их радости, певец и его супруга Марина идут в ногу со временем и частенько публикуют посты в социальных сетях. Но буквально несколько дней назад знаменитости пропали из информационного пространства, чем не на шутку напугали фанатов. Дошло до того, что жене артиста пришлось публично обращаться к россиянам с разъяснениями.

Марина опубликовала в социальных сетях отдельный пост, в котором ответила, что же случилось с ней и Олегом Газмановым. В последнее время страницы артистов буквально атаковали перепуганные поклонники: от звездного семейства долго не было ни слуху ни духу.

К счастью, оказалось, что артисты пропали из информационного пространства по очень приятной причине. Олег и Марина отправились в долгожданный отпуск. Супруга Газманова рассказала, что сейчас влюбленные прекрасно проводят время за границей, и поэтому ненадолго забросили социальные сети.

"Случилось только ваше волнение, потому что нет постов и сториз. У нас все хорошо", – сообщила жена знаменитости.

К слову, ранее Олег Газманов нанес неожиданный удар по Филиппу Киркорову.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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