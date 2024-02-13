Приставы разыскивают Петренко из-за многомиллионного долга по алиментам - СМИ

Актер задолжал много денег своей экс-супруге

Не так давно вдруг выяснилось, что актер Игорь Петренко имеет огромную задолженность по алиментам двоих детей. Речь идет о сыновьях, которых ему родила Екатерина Климова. Изначально в СМИ указывали, что 46-летний артист "по-тихому" закрывает долги – пока не оказалось, что алиментная задолженность выросла до 9,2 млн рублей.

Поисками Игоря заняты ныне приставы. Источник SHOT утверждает, что актер уклоняется от уплаты алиментов на двоих несовершеннолетних сыновей – пятнадцатилетнего Корнея и 17-летнего Матвея. Хотя в конце позапрошлого года Петренко уже выплатил сумму в 6 млн рублей.

Ни актер, ни его бывшая супруга еще не давали никак не высказывались по ситуации с алиментами. Хотя как-то Игорь уже говорил, что найти общий язык с Екатериной крайне нелегко. Однако никто не желает друг другу зла. Прошлое уже не вернуть, однако обоих объединяют дети.

Ранее мы рассказывали, что Петренко в свое время успел погасить значительную часть "накапавшего" долга перед бывшей – приставы уже были готовы запретить ему выезд из страны. В итоге Игорю осталось выплатить по алиментам немногим более 50 тысяч рублей.