Эвелина Бледанс показала фото своего возлюбленного: скрывала 7 лет

О наличии у актрисы бойфренда никто не знал

51-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс не привыкла делиться личной жизнью. Однако в День святого Валентина звезда сделала исключение. В своем блоге она опубликовала снимок с мужчиной. Лицо своего возлюбленного Эвелина прикрыла смайликом сердца.

Однако подписчиков удивила не столько фотография, сколько подпись под снимком. Эвелина сообщила, что вместе они уже долгое время. Оказалось, что своего возлюбленного Бледанс скрывала от всех на протяжении 7 лет.

"7 лет. С праздником любви всех причастных!", — написала звезда в посте.

Поклонники были шокированы этим заявлением, ведь о наличии мужчины в своей жизни артистка ни разу не упоминала. Под снимком Бледанс назвали интриганкой, а некоторые заподозрили, что человек на фото просто сопровождает артистку и не состоит с ней в отношениях. Впрочем, были и те, кто порадовался за 51-летнюю звезду. Возлюбленным пожелали счастья.

Напомним, Эвелина была замужем дважды. От обоих мужчин у звезды есть дети. Первый сын, которого артистка родила в 1994 году, живет в Израиле. Второй ребенок страдает синдромом Дауна. Мальчика назвали Семеном, ему скоро исполнится 12 лет.

Недавно Бледанс попала в скандал из-за случая со своим сыном. Мальчик с матерью отдыхал в Таиланде, откуда звезда активно делилась фотографиями и видео. На одном из роликов Эвелина поцеловала 11-летнего ребенка в губы. Подписчики сочли, что это было не по-матерински.