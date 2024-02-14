Пропавший с экранов Геннадий Малахов решил вернуться на федеральное ТВ

Знаменитый ЗОЖ-ник "нулевых" вернулся

Геннадий Малахов в середине нулевых был хорошо известен российским телезрителям. Его книги по нетрадиционной медицине пользовались большим спросом. А программа Геннадия Петровича о том, как поддерживать здоровый образ жизни, очень полюбилась россиянам.

Знаменитый народный лекарь пришел в студию к своему однофамильцу Андрею Малахову. Он рассказал о том, как сейчас живет и чем занимается.

Геннадий Петрович отмечает, что у него прекрасные условия жизни и переезжать в столичный регион он не планирует – в Москве слишком дорогое жилье. При этом в доме у бывшего телеведущего есть спортзал, библиотека и туалет, сделанный им собственноручно. К дому прилегает большой участок. В своей усадьбе Малахов живет вместе с семьей. Он давно уже счастливый дедушка: у сторонника ЗОЖ подрастают трое внуков.

Помимо этого, Малахов рассказал, что активно занимается физическими упражнениями и всячески поддерживает свое здоровье. Так, например, каждый день он гуляет по 40 минут, а утром натощак пьет теплую воду, чтобы, по его словам, "завести" работу внутренних органов. Также 69-летний южанин посещает спортзал.

Автор книг по народной медицине не забыл порадовать зрителей и ведущего новым лайфхаком. Малахов приготовил в студии свой фирменный сок. Однако он предостерег россиян не употреблять его без рекомендации врача. Рецепт напитка такой: к соку яблок добавляется 1 чайная ложка сока свеклы.

Врач, посетивший шоу "Малахов"" подтвердил, что напиток по рецепту гостя программы весьма полезен для здоровья. Также специалист отметил, что при добавлении сока сельдерея или моркови напиток станет еще полезнее.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что внешний вид Малахова шокировал россиян.