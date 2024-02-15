"Придут новые артисты": музыкант рассказал о замене Пугачевой и Киркорова

"Придут новые артисты": музыкант рассказал о замене Пугачевой и Киркорова
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/www.globallookpress.com
Леша Свик уверен, что старожил российской сцены есть кем заменить

Побег Аллы Пугачевой из России наделал много шума в общественности. Многие не готовы больше слушать песни Примадонны и считают ее предательницей. С порцией негатива в конце прошлого года столкнулся и Филипп Киркоров. Король сцены побывал на "голой" вечеринке и тут же оказался в "черном списке" у слушателей. Многие россияне считают, что этих двух артистов давно пора заменить, их лица мелькают на экране уже десятилетия. 

Однако найти замену корифеям российской эстрады не так-то просто. Их песни уже стали легендарными, и у жителей страны вызывают определенные эмоции. Впрочем, это не проблема, считает Леша Свик. Он заявил, что даже популярным артистам рано или поздно придется освободить место на сцене. Вместо Киркорова и Пугачевой придут новые исполнители, которых полюбит народ, предположил музыкант. 

"Я думаю, что произойдет не смена поколения, а придут новые артисты и жанры, которые будут ценны слушателям", – поделился своей точкой зрения исполнитель.

Впрочем, и старых исполнителей забывать не стоит, считает Леша Свик. У многих россиян прославленные артисты и их песни ассоциируются с хорошими этапами жизни. 

Напомним, ранее Филипп Киркоров отправился на Донбасс. Там поп-король спел для раненых солдат в госпитале, а также привез гуманитарную помощь и подарки для военных. После этого поступка исполнителя обвинили в лицемерии. По мнению общественности, так он пытается загладить вину за участие в "голых" танцах. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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