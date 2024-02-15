Меган Фокс унизила украинок словами о "надувных куклах"

Актриса решила оправдаться перед хейтерами, сравнив свою неудачную пластику с украинскими "красотками"

Один из последних выходов Меган Фокс в свет расстроил ее поклонников и дал возможность хейтерам уколоть звезду. После вечеринки в Лас-Вегасе в Сети появились снимки актрисы, которые подверглись критике. На фото она выглядела неважно. Свежесть лица пропала из-за неудачной пластики. Все отметили, что Меган Фокс явно сдала позиции яркой красотки Голливуда.

Знаменитость тут же решила замести следы. В срочном порядке селебрити выставила снимок с того же мероприятия, сделанный с более выгодного ракурса. После этого Меган поспешила объяснить критикам, в чем дело.

"Оказывается, это была всего лишь темная фотография на мобильном телефоне, на которой я выгляжу как украинская надувная кукла", – заявила актриса.

Она также добавила, что теперь похожа на дорогую силиконовую куклу из Японии. Слова Меган Фокс не возымели должного эффекта. Вместо поддержки знаменитость подверглась еще большему шквалу критики. Пользователи Сети упрекнули ее в предвзятом отношении к женщинам из Украины и Японии.

Не собираясь сдаваться, смышленая Меган решила идти во-банк. Она притворилась наивной школьницей и несколько часов пыталась убедить публику, что ее слова несли исключительно юмористический подтекст.

"Украинские женщины очень горячие, в моей голове и надувные куклы тоже горячие", – заявила звезда.

Хотя, похоже, что и этот подтекст не помог актрисе реабилитироваться перед аудиторией. Скорее, он убедил пользователей Сети в обратном.

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