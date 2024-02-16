"Выкрал и сжег": известный артист рассказал о разорванном контракте с Меладзе

"Выкрал и сжег": известный артист рассказал о разорванном контракте с Меладзе
Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Участник группы "БиС" рассказал, что больше не мог находиться внутри коллектива

Дмитрий Бикбаев, экс-участник группы "БиС", которая прославилась благодаря песне "Катя, возьми телефон!", сделал неожиданное заявление. В интервью он рассказал, что рабочий контракт с Константином Меладзе ему пришлось в буквальном смысле уничтожить. Дмитрий вспомнил, что однажды ему удалось попасть в кабинет продюсера. Певец порылся в столе и украл необходимые бумаги, которые потом сжег и выбросил в пруд. 

Причиной отчаянного поступка Дмитрия стали напряженные отношения в коллективе. Исполнитель признался, что чувствовал себя некомфортно и из-за этого постоянно испытывал стресс. При этом к Владу Соколовскому, который тоже был участником "БиС", претензий нет, отметил шоумен. Просто расторгнуть контракт без последствий Бикбаев, судя по всему, не мог. 

"Ты как бедный родственник внутри богатой семьи. Они в достатке, а ты как-то вот. Я уже не мог мириться с этой ролью",  —  вспомнил артист о своих годах в коллективе. 

Бикбаев отмечает, что пропажу контракта так никто и не заметил, чему артист рад, но несколько удивлен. Кстати, своей оценкой о работе с Меладзе ранее поделился сам Соколовский, передает телеканал "360".

Группа "БиС" была невероятно популярна в нулевых. Многие были шокированы тем, что знаменитые блондины больше не будут петь вместе. Впрочем, в этот момент Дмитрий почувствовал облегчение. У него уже строилась карьера в театре. В музыкальную сферу Бикбаев больше не возвращался, а пруд около "Останкино", где экс-музыкант сжег свой контракт, считает местом своей силы. 

Ранее стало известно, что Константин Меладзе резко взвинтил цену на свою виллу в Крыму. 

Источник: YouTube
По теме

Украинский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Военный назвал глупыми действия командования

Украинская оборона в Авдеевке посыпалась: ВСУ уходят из города

Россияне теснят противника, который оставляет позиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей