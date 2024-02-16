"Выкрал и сжег": известный артист рассказал о разорванном контракте с Меладзе

Участник группы "БиС" рассказал, что больше не мог находиться внутри коллектива

Дмитрий Бикбаев, экс-участник группы "БиС", которая прославилась благодаря песне "Катя, возьми телефон!", сделал неожиданное заявление. В интервью он рассказал, что рабочий контракт с Константином Меладзе ему пришлось в буквальном смысле уничтожить. Дмитрий вспомнил, что однажды ему удалось попасть в кабинет продюсера. Певец порылся в столе и украл необходимые бумаги, которые потом сжег и выбросил в пруд.

Причиной отчаянного поступка Дмитрия стали напряженные отношения в коллективе. Исполнитель признался, что чувствовал себя некомфортно и из-за этого постоянно испытывал стресс. При этом к Владу Соколовскому, который тоже был участником "БиС", претензий нет, отметил шоумен. Просто расторгнуть контракт без последствий Бикбаев, судя по всему, не мог.

"Ты как бедный родственник внутри богатой семьи. Они в достатке, а ты как-то вот. Я уже не мог мириться с этой ролью", — вспомнил артист о своих годах в коллективе.

Бикбаев отмечает, что пропажу контракта так никто и не заметил, чему артист рад, но несколько удивлен. Кстати, своей оценкой о работе с Меладзе ранее поделился сам Соколовский, передает телеканал "360".

Группа "БиС" была невероятно популярна в нулевых. Многие были шокированы тем, что знаменитые блондины больше не будут петь вместе. Впрочем, в этот момент Дмитрий почувствовал облегчение. У него уже строилась карьера в театре. В музыкальную сферу Бикбаев больше не возвращался, а пруд около "Останкино", где экс-музыкант сжег свой контракт, считает местом своей силы.

Ранее стало известно, что Константин Меладзе резко взвинтил цену на свою виллу в Крыму.