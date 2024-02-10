"Едем в роддом": первое фото с Меладзе за долгое время от Альбины Джанабаевой

"Едем в роддом": первое фото с Меладзе за долгое время от Альбины Джанабаевой
Альбина Джанабаева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Vadim Tarakanov/Global Look Press
Жена исполнителя хита "Сэра" подначивает подписчиков

Слухи о том, что "неладно что-то в Датском королевстве", а именно в семье Валерия Меладзе, всплывают то и дело. То пишут про развод, то обсуждают измену одного из супругов (а то и обоих сразу), то предполагают беременность. Альбина Джанабаева решила принять правила игры и выложила у себя в соцсетях фото с провокационным комментарием.

Альбина Джанабаева. Фото: соцсети

Она предложила выбрать подпись к фото, описывающую цель поездки. На выбор предложено было четыре варианта.

"а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку", – веселится Джанабаева.

Альбина долгое время не выкладывала совместных фото, предпочитая не комментировать проблемы мужа, у которого пошла волна отмен концертов по России и ему приходится мотаться за заработками по загранице.

Напомним, пара поженилась в 2014 году, но их отношениям куда больше лет: в нулевых артистка родила сына от Валерия Меладзе, когда тот еще был женат. Ирина Малухина, первая супруга исполнителя, тяжело переживала предательство и признавалась, что только вера помогла ей справиться. О том, что муж ей неверен, Малухина догадывалась, но что у Альбины растет сын Валерия, и подумать не могла.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева, по мнению пользователей Сети, попала в некий "черный список" тех, кого в ближайшее время на телевидение и концерты не позовут.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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