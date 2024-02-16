Брежнева отреагировала в Сети на обвинения в предательстве Украины

Брежнева отреагировала в Сети на обвинения в предательстве Украины
Вера Брежнева. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Певица дерзко ответила хейтерам

После февральских событий позапрошлого года Вера Брежнева улетела из России, отправившись в Европу. Некоторое время певица проживала в Италии, а теперь пытается найти отклик в сердцах аудитории с помощью песен на украинском языке. Однако получается пока не слишком успешно. Брежнева колесит по Европе и зарабатывает грешным делом многих блогеров – рекламирует свои "марафоны" для тех, кто желает покорить мир.

Вере теперь приходится выслушивать обвинительные упреки и временами читать откровенную неприязнь, которую адресуют ей, как ни удивительно, сами украинские слушатели. Певицу обвиняют в предательстве родной страны. Ведь годами она находилась в России, хорошо зарабатывая на жизнь. 

И недавно Вера рассказала, что думает по этому поводу. Артистов блондинка считает лишь "вершиной айсберга" – группой людей, вынужденных жить на две страны. А отдуваться за все приходится именно звездам. Да и хейт обрушивается на представителей украинского шоу-бизнеса только в Интернете.

"В жизни я встречаю только позитивных людей, с которыми мы поддерживаем друг друга. А в соцсетях – писали, пишут и будут писать", – высказалась Вера.

Ранее "Утро" рассказывало, что экс-супруг Веры Константин Меладзе резко поднял ценник своей виллы в Крыму.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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