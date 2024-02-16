Почему Гребенщиков* до сих пор страшно завидует покойному Цою

Журналист выдал главную тайну об улетевшем в Лондон рокере

Журналист Евгений Додолев, которому довелось в свое время познакомиться с легендарным Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым*, заявил, что последний всегда завидовал фронтмену "Кино" – и эта зависть до сих пор дает о себе знать.

Однако, указывает журналист, Цой, в отличие от "коренного лондонца", всегда был верен своим принципам и вел себя крайне независимо. А вот лидер "Аквариума", напротив, всегда "гнулся легко".

Додолеву принадлежит первая в СССР статья о Цое – его материал "Начальник Камчатки" был опубликован на "МК" еще в 1989 году. Журналист, внимательно следивший за развитием советского, а затем и российского рока, не сомневается, что Борис до сих пор испытывает зависть к Цою. Не только как к творцу, которого до сих пор любят слушатели, но и как к персонажу, который, в отличие от него, никогда не будет "старым, жирным и плешивым".



Ну а сам релоцировавшийся в Лондон музыкант, уверен Додолев, сильно отличается от того образа, который придумали его медиа. Живое выступление Бориса Борисовича пришлось журналисту не по вкусу, хотя тот всегда был поклонником "Аквариума".

При всей зависти музыканта остается вспомнить, как Гребенщиков оказывал помощь группе "Кино" в 1980-е годы. Впрочем, ныне Борис помогает ВСУ, которым переводит средства, вырученные на концертах. Додолев считает причину банальной – боязнь депортации из Великобритании.

*признан иностранным агентом решением Минюста