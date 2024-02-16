Вера Брежнева рассказала о последствиях развода с Меладзе

Певица сообщила, что пережила расставание безболезненно

Композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева сообщили о разводе в конце прошлого года. Супруги прожили в браке больше 8 лет и без скандалов отпустили друг друга. Официально сообщать причину развода бывшие муж и жена не решились. Однако общественность предполагает, что Константин увлекся другой украинской певицей Софией Тарасовой, которая моложе его на 40 лет.

Впрочем, Брежнева своим равнодушием к этой теме показывает, что ей все равно на судьбу бывшего мужа. Она заявила, что спокойно пережила расставание и поделилась секретом с поклонницами. Вера уверена, что любовь спасает не только мир, но и женскую душу после расставания. Правда, во втором случае любить нужно себя, так сильно, насколько это возможно, пояснила звезда.

"Фокус на себе, своей жизни. Полюбить себя. Стать себе лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед, жить", — рассказала знаменитость.

Брежнева также подчеркнула, что важной деталью во время расставания является прощение. Она считает, что невозможно двигаться дальше, не отпустив бывшего партнера.

Кроме того, рядом с Верой всегда близкие люди, которые поддерживают ее. Недавно певица опубликовала снимок со своей семьей. На фото исполнительница и ее сестры рядом с мамой.

Напомним, ранее Вера Брежнева отреагировала в Сети на обвинения в предательстве Украины.