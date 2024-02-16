Стало известно о подставе SHAMAN со стороны Пугачевой

Артистка давала подопечному заранее проигрышные песни

Певица Вика Цыганова знает Ярослава Дронова, который сейчас выступает под псевдонимом SHAMAN, очень давно. Как призналась звезда шансона, они были знакомы задолго до взлета 31-летнего исполнителя. Также Цыганова отметила, что Ярослав упорно шел к славе и на своем тернистом пути он встречал покровителей с самыми разными намерениями.

Так, например, в свое время поддержать молодого исполнители взялась сама Примадонна. Ярослав Дронов выступал на одной сцене и с Кристиной Орбакайте, и с Аллой Пугачевой. Однако его выход в этих дуэтах не произвел какого-то ошеломляющего эффекта на слушателей. Причина, как считает Цыганова, – в неподходящих для голоса певца композициях.

"Ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться", – заявила она о подставе SHAMAN со стороны Пугачевой.

Участие Пелагеи в творческой жизни Ярослава, по словам певицы, помогло ему воспрянуть духом. Однако ж финальное голосование на телепроекте "Голос" Виктория считает сфальсифицированным. Она уверена, что первое место должен был взять SHAMAN.

При этом Цыганова отметила, что за талантом должен стоять продюсер, который грамотно сможет организовать "презентацию" артиста публике. Ведь на задворках шоу-бизнеса осталось немало певцов, у которых великолепные данные, заключила Вика Цыганова.

Ранее "Утро.ру" писало о причинах неожиданной отмены концертов SHAMAN.