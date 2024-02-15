Кто из звезд признался в желании спеть дуэтом с SHAMAN: Бойкот закончился?

Кто из звезд признался в желании спеть дуэтом с SHAMAN: Бойкот закончился?
Певец SHAMAN. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Многие артисты готовы выйти на сцену с Ярославом Дроновым

Слывет такое мнение, что к уровню SHAMAN (Ярослав Дронов) слишком сложно подобраться, поэтому зрители и не видят творческих коллабораций артиста с коллегами по цеху. По крайней мере, пиар-служба 31-летнего исполнителя намекает на то, что ему просто завидуют. Но и рейтинги Ярослава Дронова говорят сами за себя: во время концертов певца зрительный зал всегда забит до отказа.

Стал ли невероятный взлет артиста предметом зависти со стороны коллег – неизвестно. Однако же нельзя не признать тот факт, что карьера молодого певца уже вполне состоялась. Спрос на его участие в концертах просто невероятный. Не все нынешние знаменитости в его возрасте пользовались такой бешеной популярностью. Возможно, поэтому Ярослав Дронов держится в российском шоу-бизнесе как будто слегка обособленно? Или это навязанное тайными конкурентами мнение?

Как выяснилось, некоторые из звезд отечественного шоу-бизнеса не против выйти на сцену вместе с SHAMAN. Так, например, о своем желании исполнить композицию в паре с Ярославом Дроновым рассказал российский рэпер Леша Свик. Артист с иронией высказался о тех, кто отказывается выступать с  исполнителем хита "Я русский". "Они еще в стране?" – вопросительно прокомментировал ситуацию Леша Свик. Рэпер отметил, что Ярослав обладает очень красивым голосом.

Певица Ольга Серябкина также заявила о своем желании спеть вместе с SHAMAN. Слухи о том, что кто-то не хочет выступать вместе с Ярославом и существует некий бойкот, Ольга назвала "клише" и отметила, что слышит об этом в первый раз. Серябкина дала понять, что идея спеть дуэтом с Ярославом ей нравится. "Почему бы и нет. Все зависит от песни. Песня решает", – подытожила знаменитость.

Ранее "Утро.ру" писало о причинах неожиданной отмены концертов SHAMAN.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Российские войска нанесли новый удар по Киеву

Обстрелам подверглись и другие украинские регионы

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей