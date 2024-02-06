Неизвестный пытался сорвать концерт SHAMAN в Екатеринбурге

Полицейские возбудили уголовное дело после выступления артиста

Концерт SHAMAN в Екатеринбурге в минувшее воскресенье 4 февраля оказался под угрозой срыва. Неизвестный сделал звонок и сообщил, что якобы помещение, где планировал выступить артист, было заминировано. Об этом сообщает SHOT.

Зрителей начали впускать в зал за два часа до начала концерта. Вскоре после анонимного звонка с туркменского номера полицейским пришлось оцепить всю территорию вокруг концертной площадки и исследовать на наличие взрывчатых устройств. Эвакуировать публику при этом не стали.

После прочесывания местности ничего опасного не нашли. Концерт SHAMAN состоялся. Теперь полиция занимается поиском злоумышленника, который совершил ложный звонок. Было возбуждено уголовное дело по статье о "Заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях". Максимальное наказание предусматривает пять лет заключения.

Ранее в МВД опровергли сведения, что в отношении SHAMAN ведется проверка по делу о пропаганде экстремистких групп. В ведомстве указали, что какие-либо вопросы со стороны правоохранительных органов к артисту отстутствуют.