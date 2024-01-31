В МВД выступили с заявлением после слухов о проверке SHAMAN

В ведомстве не имеют никаких претензий к певцу

Официальный представитель МВД России Ирина Волк выступила с опровержением информации о проверке Ярослава Дронова, якобы инициированной правоохранителями после заявления одного из активистов.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что полиция проверяет исполнителя на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих. Активистом выступил некий Ян Коробков, заявивший, что в музыкальном видео "Я русский" можно заметить подводку для глаз на лице музыканта. Тем самым, убежден активист, Ярослав Дронов "порочит национальность" крупнейшей страны мира из-за тлетворного влияния Запада.

Ну а в эпизодах с крауд-серфингом, считает активист, толпа, передающая SHAMANа из руки в руки, наверняка могла его потрогать за причинное место. Впрочем, сам Ян уточнил, что решил написать заявления ради юмора.

В МВД, однако, выступили с опровержением информации. Ирина Волк сообщила, что никаких проверочных мероприятий в отношении артиста полиция не ведет. Да и к самому SHAMANу у стражей правопорядка нет никаких вопросов. Напротив, Волк желает молодому певцу успехов в творчестве.