Бойкот от жителей Кургана и песни жестами в Перми: что происходит с SHAMAN

Бойкот от жителей Кургана и песни жестами в Перми: что происходит с SHAMAN
SHAMAN. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
В каких городах ждут популярного певца, а где его видеть не рады

Популярность Ярослава Дронова, выступающего под именем SHAMAN, растет космическими темпами. Однако не везде. Например, в Кургане жители собирались бойкотировать концерт, даже несмотря на полностью распроданные билеты. Горожанам не понравился райдер музыканта. Рассказываем о последних новостях об артисте.

Курганцы требовали бойкота концерту и возмущенно писали, что певец обнаглел, а для патриота такие замашки – откровенный перебор. Оказалось, что в Кургане не нашлось пятизвездочного отеля, а только такие предпочитает Дронов. Обсуждался вариант, что SHAMAN остановится в тюменском отеле, а на выступление в Курган поедет на машине за 200 км.

Однако это не первая попытка бойкота певцу-патриоту. На записи "Песни года" исполнители, вышедшие на финальную песню, отводили глаза от Дронова, из-за чего он ушел со сцены. Тогда же Владимир Киселев, владеющий "Русской медиагруппой", заявлял, что немало российских звезд не желают выступать вместе с Дроновым, считая его "кремлевским продуктом".

К слову, цена билета на концерт Дронова постоянно растет. В частности, в Ростове за пару месяцев до выступления стоимость входного квитка подросла на 500 рублей. Тем не менее, растущие цены не помешали смести все билеты, даже на балконах.

Песни SHAMAN исполняют жестами: в Перми планируется выступление Артема Агафонова, артиста жестовых песен, и в его репертуаре есть композиции Ярослава Дронова.

В данный момент SHAMAN проводит всероссийский тур, запланированный на сто городов России. Ближайшие города, куда приедет исполнитель хита "Встанем" – Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Кроме того, предполагается выступление певца-патриота на концерте в честь 8 марта в столице.

Ранее мы рассказывали, почему SHAMAN стал "трагедией" для отечественного шоу-бизнеса.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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