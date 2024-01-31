SHAMAN сделал заявление после "обвинений" в пропаганде ЛГБТ*

Артист отмахнулся от претензий

Исполнитель SHAMAN отреагировал на скандал вокруг его клипа на хит "Я русский", итогом которого стало неподтвержденное обращение в полицию активиста, увидевшего в ряде эпизодов известного клипа признаки пропаганды ЛГБТ*.

Журналистам удалось подловить певца, график которого оказался невероятно плотным. SHAMAN сообщил репортерам, что он постоянно гастролирует по стране. Ну а аудитории виднее, есть ли в его творчестве нечто запрещенное.

"Я не в курсе. Только прилетел из Новосибирска и сразу при вас сажусь в машину, и улетаю в Пермь", – высказался исполнитель.

Ярослав при этом указал, что ему еще совершенно не доводилось слышать о подобных жалобах. Кстати, сами правоохранители заверили, что не имеют никаких претензий к исполнителю, а информация о том, что стражи правопорядка ведут проверку в отношении артиста, не соответствует действительности, о чем писал телеканал "360".

Сама история началась с новости, что некий Ян Коробков якобы попросил полицию проверить исполнителя на пропаганду ЛГБТ* из-за подведенных в клипе глаз. Впрочем, сам мужчина с активной гражданской позицией признался, что все это "пост-ирония".

*движение ЛГБТ признано на территории Российской Федерации экстремистским и запрещено.