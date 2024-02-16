Общественник Бородин призвал Михайлова выступить в зоне СВО

Стаса Михайлова отправляют в зону СВО
Стас Михайлов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
От артиста потребовали решительных действий

Общественник Виталий Бородин, известный своими нападками на российских звезд шоу-бизнеса, решил отправить Стаса Михайлова в зону СВО. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией утверждает, что артист может вслед за Киркоровым поехать к солдатам.

Бородин публично обратился к Михайлову с призывом отправиться вместе к военным. 

"Не просто пофотографироваться, давайте с вами организуем хорошую гуманитарную помощь", – заявил общественник.

По его мнению, артист является милллиардером и вполне может позволить себе приобрести два фургона с товарами, которые так необходимы российским солдатам. Бородин утвеждает, что Михайлов сможет выступить в окопе, а охрану ему организуют на достойном уровне.

Однако общественник полагает, что если артист и согласится на его предложение, то точно не из чистых и патриотичных помыслов. Скорее Михайлов увидит в этом выгодную возможность для своего бизнеса, а от души петь там, вероятнее всего, не будет.

Источник: НСН
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