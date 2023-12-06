Вырежут или нет: решена судьба героини Ахеджаковой в "Иронии судьбы"

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
"Ирония судьбы" – фильм, давно ставший традиционным для показа на
Новый год. Однако недавно в Сети стали муссироваться слухи о том, что
Барбару Брыльску и Лию Ахеджакову в этом кинохите заменят при помощи
технологии "дипфейк". Гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров опроверг
информацию о вероятной замене лиц в картине, заявив, что судьба героини Ахеджаковой уже решена.
""Ирония судьбы" будет выходить в первозданном варианте", – отрезал режиссер.
Культовую киноленту о приключениях слабохарактерного Жени Лукашина россияне смотрят уже более сорока лет – впервые она появилась на экранах в 1976 году. С тех пор ее по очереди показывают Первый канал и "Россия 1", а права на фильм принадлежат Мосфильму.
Главную роль в любимой россиянами картине сыграла польская актриса. Барбара Брыльска после начала СВО высказалась, что больше в нашу страну не приедет, а позже добавила резкое высказывание о "нищих городах" России. Общественность это не порадовало и градус симпатии к исполнительнице роли Наденьки резко снизился. Зимой в Госдуме обсуждали идею вырезать русофобку-актрису из киноленты.
Лия Ахеджакова, сыгравшая подружку Наденьки в "Иронии судьбы", тоже не раз отмечалась резкими и порой странными высказываниями на политические темы, а в конце августа оказалась в центре скандала с украинским флагом, который был в ее руках на бременской сцене. Впоследствии актриса оправдывалась, что это была провокация и злосчастный флаг ей вручил незнакомый провокатор вместе с букетом цветов.
Ранее мы писали о том, что глава антикоррупционного фонда Виталий Бородин считает, что среди беглецов из России немало тех, через кого отмывают деньги ВСУ.
Мужчина был известен своими резкими заявлениями
Знаменитость не спешит отрекаться от своей российской аудитории