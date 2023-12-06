Директор "Мосфильма" рассказал, что будет с героиней артистки в популярном фильме

"Ирония судьбы" – фильм, давно ставший традиционным для показа на Новый год. Однако недавно в Сети стали муссироваться слухи о том, что Барбару Брыльску и Лию Ахеджакову в этом кинохите заменят при помощи технологии "дипфейк". Гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров опроверг информацию о вероятной замене лиц в картине, заявив, что судьба героини Ахеджаковой уже решена.



""Ирония судьбы" будет выходить в первозданном варианте", – отрезал режиссер.



Культовую киноленту о приключениях слабохарактерного Жени Лукашина россияне смотрят уже более сорока лет – впервые она появилась на экранах в 1976 году. С тех пор ее по очереди показывают Первый канал и "Россия 1", а права на фильм принадлежат Мосфильму.

Главную роль в любимой россиянами картине сыграла польская актриса. Барбара Брыльска после начала СВО высказалась, что больше в нашу страну не приедет, а позже добавила резкое высказывание о "нищих городах" России. Общественность это не порадовало и градус симпатии к исполнительнице роли Наденьки резко снизился. Зимой в Госдуме обсуждали идею вырезать русофобку-актрису из киноленты.

Лия Ахеджакова, сыгравшая подружку Наденьки в "Иронии судьбы", тоже не раз отмечалась резкими и порой странными высказываниями на политические темы, а в конце августа оказалась в центре скандала с украинским флагом, который был в ее руках на бременской сцене. Впоследствии актриса оправдывалась, что это была провокация и злосчастный флаг ей вручил незнакомый провокатор вместе с букетом цветов.

Ранее мы писали о том, что глава антикоррупционного фонда Виталий Бородин считает, что среди беглецов из России немало тех, через кого отмывают деньги ВСУ.

