Лободу могут строго наказать за подделку документов

Светлану обвинили в серьезном преступлении

Уже несколько дней в прессе активно обсуждают очередной скандал, который разгорелся вокруг украинской певицы Светланы Лободы. Известный российский композитор Олег Влади утверждает, что Лобода пошла на мошенничество, потому что захотела завладеть правами на одну популярную песню. Как рассказала опытный юрист Анастасия Подгрудкова, за этот шаг артистку могут строго наказать.



Речь идет о песне "К черту любовь". Композитор утверждает, что Светлана Лобода подделала его подпись на соглашении об отчуждении авторских прав. Композиция пользуется большой популярностью у публики, так что Лободе было выгодно оставить ее за собой – артистка продолжает неплохо зарабатывать на концертной деятельности.



Юрист Подгрудкова прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она отметила, что если эксперты подтвердят подделку документов, певице грозит серьезное наказание. Это будет означать, что Светлана не имела права исполнять песню, а у композитора появятся основания для того, чтобы требовать с певицы денежную компенсацию.



Как сообщила юрист, речь может идти о сумме до 5 миллинов рублей. Сейчас в резонансном инциденте разбираются российские правоохранители. Они устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

