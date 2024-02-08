Полиция Москвы заинтересовалась обвиняемой в мошенничестве Лободой

Певица исполняет чужие песни, заявляет автор

Украинская певица Светлана Лобода обвиняется в мошенничестве. Российский композитор утверждает, что звезда грешит подделкой документов для того, чтобы лишить авторства создателя хита "К черту любовь". Теперь Лободу проверяет полиция Москвы.

Адвокат Валерия Рытвина заявила журналистам, что Светлана поддела подпись Влади в договоре авторского отчуждения на тот самый трек. Доказательством стала проведенная экспертиза, подтвердившая, что поставленная подпись принадлежит не Влади.

Наконец, с экспертизой на руках Влади отправился в полицию, потребовав привлечь Лободу к закону за подделку документов – и совершение мошеннических действий.

Напомним, скандал с хитом "К черту любовь" длится уже несколько месяцев. В тот момент композитор объявил претензии "Камеди клаб продашкн", где Светлана исполняла песню – продюсеры не указали его в титрах как автора композиции. Влади потребовал удалить хит со всех площадок с выплатой компенсации в полмиллиона рублей. Однако композитору выплатили в пятьдесят раз меньше озвученной в требованиях суммы.

А не так давно директор одного из букинг-агентств рассказал, как изменились гонорары Лободы после отказа выступать для россиян: певица продолжает выступать на постсоветском пространстве, мечтая, однако, о большой музыкальной карьере на Западе.