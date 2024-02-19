Улетевшая в США Королева объявила о возвращении в Россию

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Исполнительница Наташа Королева, по всей видимости, решила вернуться домой, в Россию. Зимой артистка улетела в Майами, чтобы проведать маму Людмилу Порывай, проживающую во Флориде уже несколько десятков лет. Слухов после отъезда супруги Тарзана из Москвы было немало – многие принялись утверждать, что исполнительница устала от России и улетела на Запад. Но Наташа прервала молчание, уточнив, что главная цель визита – проведать родную маму.
И вот, наконец, пришла пора прощаться с солнечным городом. Исполнительница хита "Дельфин и русалка" заявила, что пакует чемоданы.
"Майами, до свидания! Жду всех на своих концертах", – высказалась Королева в соцсетях.
Кстати, до этого журналист Вадим Такменев заявил, что в Штатах Королева подхватила непонятную болезнь, а теперь возвращается на лечение. От самой Наташи, впрочем, никаких комментариев на этот счет нет.
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