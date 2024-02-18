Ведущий Вадим Такменев заявил о болезни Наташи Королевой в Америке

Раскрыта причина отказа Королевой вернуться в Россию из США
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Знакомый рассказал о проблемах артистки со здоровьем

Пару недель назад певица Наташа Королева улетела в Америку. Там уже не первое десятилетие живет ее родительница Людмила Порывай, давным-давно обзаведшаяся неплохой недвижимостью в Штатах. Предполагалось, что певица отметит там день рождения любимой мамы, а после вернется. Но ее до сих пор нет на родине.

О причинах, по которым исполнительница хита "Маленькая страна" до сих пор не возвратилась в Россию, сказал в своем шоу "Центральное телевидение" Вадим Такменев. Он объявил, что в Соединенных Штатах Наташа Королева подхватила непонятный вирус и теперь старается выздороветь.

По неподтвержденной информации, у певицы намечено немало выступлений и проектов, которые требуют ее личного участия и присутствия. Если исполнительница действительно заболела, все может сорваться. Сама артистка по-прежнему никак не комментирует состояние своего здоровья.

Вадим Такменев заметил, что судейская команда шоу "Суперстар" попала в черную полосу. Пока не болеет только Сергей Соседов, остальные же так или иначе пострадали: Стас Пьеха во время концерта сорвал голос, у Леры Кудрявцевой сломана нога, Наташа Королева заболела в гостях у матери.

"Какой-то злой рок подобрался к жюри", – подчеркнул телеведущий.

Ранее Яна Поплавская рассуждала о разладе в семье Наташи Королевой из-за политических разногласий.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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