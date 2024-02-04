Почему Королева тайком улетела из России: всплыли семейные обстоятельства

Почему Королева тайком улетела из России: всплыли семейные обстоятельства
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
В окружении певицы, оказавшейся вдали от дома, выдали правду

Недавно стало известно, что Наташа Королева решила покинуть Россию. Певица буквально на днях "засветилась" в Майами, где живет ее мама, Людмила Порывай. Сама певица не спешила объясняться с поклонниками касательно своего полета в Штаты – лишь выкладывала в социальные сети фото, где позировала вместе с американскими друзьями. Однако позднее правду рассказали в окружении певицы.

Как оказалось, причина для поездки в Штаты у Наташи была. В Майами ей нужно было поздравить маму с днем рождения. 12 февраля заслуженному хормейстеру исполняется 78 лет. Ну а дочка, конечно, не могла пропустить такое событие в семье.

Когда-то Людмила сама часто наведывалась к наследнице в Россию. Но возраст все чаще дает о себе знать – перелеты здоровья не прибавляют. И потому Наталья сама проведывает маму.

Людмила живет за океаном вот уже три десятка лет. Там она имеет собственную жилплощадь. А когда-то недвижимостью в Штатах владела и дочка. Однако Наташа избавилась от жилья в Америке – говорила, что это невыгодно.

Как пишет "МК", Королева не намерена задерживаться в Америке. Уже в середине месяца вернется в Москву. Впрочем, исполнительница и сама признавалась, что оказалась вдали от дома лишь на время.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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