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Популярная певица Наташа Королева решила провести выходные в банном комплексе, чтобы подготовиться к предстоящим зимним праздникам.
В своих соцсетях артистка опубликовала несколько откровенных кадров. На них голую Королеву засняли с другим мужчиной после слухов о разводе – звезда показала процедуры в парной, размахивая веником. После бани она вышла на улицу в одних в красных трусах и решила освежиться, обливаясь снегом.
"В любимом месте, морозным утром в баньку!", – написала исполнительница хита "Маленькая страна" в подписи к откровенным кадрам.
В качестве музыкального сопровождения к роликам она выбрала свою новую композицию "Ой, Наташа!", записанную в дуэте с молодым артистом Gazan.
Такие выходки Наташи Королевой в очередной раз вызвали слухи о проблемах в ее отношениях с супругом Сергеем Глушко.
Ранее сообщалось, что Наташа Королева забрала сына и уехала из России.
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