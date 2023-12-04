Голую Королеву засняли с другим мужчиной после слухов о разводе

Голую Королеву засняли с другим мужчиной после слухов о разводе
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Жена Тарзана отдохнула в бане и показала откровенные кадры

Популярная певица Наташа Королева решила провести выходные в банном комплексе, чтобы подготовиться к предстоящим зимним праздникам.

В своих соцсетях артистка опубликовала несколько откровенных кадров. На них голую Королеву засняли с другим мужчиной после слухов о разводе – звезда показала процедуры в парной, размахивая веником. После бани она вышла на улицу в одних в красных трусах и решила освежиться, обливаясь снегом.

"В любимом месте, морозным утром в баньку!", – написала исполнительница хита "Маленькая страна" в подписи к откровенным кадрам.

В качестве музыкального сопровождения к роликам она выбрала свою новую композицию "Ой, Наташа!", записанную в дуэте с молодым артистом Gazan.

Фото: соцсети

Такие выходки Наташи Королевой в очередной раз вызвали слухи о проблемах в ее отношениях с супругом Сергеем Глушко. 

Ранее сообщалось, что Наташа Королева забрала сына и уехала из России.

Источник: Соцсети
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