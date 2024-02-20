Что скрывает Пугачева под пышным париком: раскрыт главный секрет Примадонны

Всего одна деталь выдала тайну знаменитой певицы

Алла Пугачева с 1975 года носила накладные шиньоны, предпочитая их укладкам. Они добавляли объема, поскольку, по словам певицы, к ее лицу не подходят гладкие прически. В середине 90-х Народная артистка СССР начинала надевать парики, поскольку химическая завивка дала о себе знать – собственные волосы стали плохого качества и объем не держали.

Сегодня у Примадонна впечатляющее собрание париков и шиньонов. Рыжие и почти белые, прямые и вьющиеся – так на сцене и в жизни можно создавать разные образы, настроения, характеры. Несколько она увезла с собой в Израиль, куда уехала в мужем-иноагентом два года назад.

А под париком у исполнительницы всегда надета эластичная черная повязка шириной примерно четыре сантиметра. "Я не могу без нее, она всегда со мной", – призналась Алла Борисовна. Правда, причину важности этого скрытого от посторонних аксессуара не сообщила.

Поклонники считали, что повязка впитывает стекающий по лбу пот, не давая ему попасть в глаз. Но выяснилось, что основная роль – защита так называемого "третьего глаза". Его Леонардо да Винчи называл "местом обитания души". Просто работа артиста связана с энергетическим обменом с публикой, а взгляды и помыслы у зрителей могут быть не всегда недобрыми. Вот Пугачева и защищает себя.