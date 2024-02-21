Катерина Ковальчук рассказала о своем состоянии после расставания с Харламовым

Катерина Ковальчук рассказала о своем состоянии после расставания с Харламовым
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса улетела отдыхать на курорт

Звезда сериала "Беспринципные" Екатерина Ковальчук впервые заговорила о своем состоянии после разрыва отношений с Гариком Харламовым. В свой день рождения 31-летняя артистка выложила снимок с отдыха и подписала, что чувствует себя родившейся заново, но перед этим она пережила много боли, сообщила девушка.

"Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли",  —  поделилась со своими поклонниками актриса.

Поздравить Екатерину поспешили ее подписчики. Они отметили, что расставание с Харламовым ей пошло на пользу. Некоторые назвали экс-бойфренда Ковальчук "энергетическим вампиром", который портил жизнь звезде. 

Напомним, Ковальчук и Харламов начали встречаться после развода комика с Кристиной Асмус. Их отношения продлились порядка двух лет, а потом звездная пара рассталась. О причинах ни Екатерина, ни Гарик не говорили. Однако многие подозревали, что этому поспособствовала бывшая жена ведущего "Comedy Club". 

К слову, освободившись от отношений с Харламовым, Ковальчук, кажется, зажила еще ярче. Последние фотографии актриса публиковала с Гавайев. На кадрах Катерина предстала в ярком платье с ослепительной улыбкой. Девушка показала всем свою природную красоту, которую решила не портить макияжем. 

Фото: Соцсети

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус обнародовала откровенную переписку с Гариком Харламовым. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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